4,5 тыс женщин в Украине стали "Матерями-героинями"

По случаю Дня Независимости Президент Украины Виктор Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» 4670 многодетным матерям, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста 5 и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С начала этого года за весомый личный вклад в воспитание детей в семье Президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» почти 20 тысячам многодетных матерей.

В целом Президент присвоил это почетное звание более чем 95 тысячам многодетных матерей.