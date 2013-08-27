4,5 тыс женщин в Украине стали "Матерями-героинями"
11:15, 27 августа 2013Страна
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Звание ко Дню Независимости
По случаю Дня Независимости Президент Украины Виктор Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» 4670 многодетным матерям, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста 5 и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
С начала этого года за весомый личный вклад в воспитание детей в семье Президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» почти 20 тысячам многодетных матерей.
В целом Президент присвоил это почетное звание более чем 95 тысячам многодетных матерей.
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