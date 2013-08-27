Глава МИД Японии посетил ЧАЭС

Министр иностранных дел Японии Фумио Кишида в воскресенье посетил с техническим визитом территорию зоны отчуждения и непосредственно промышленную площадку Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба ЧАЭС на официальном сайте станции.

Генеральный директор станции Игорь Грамоткин предоставил гостям общую информацию о положении дел на промышленной площадке станции, ходе международных проектов, направленных на снятие Чернобыльской АЭС из эксплуатации и превращении "Укрытия" в экологически безопасную систему.

Японская делегация также побывала на смотровой площадке объекта "Укрытия" и в зоне свободного доступа сборки Арки. Фумио Кишида выразил большую заинтересованность процессом строительства "Укрытия" и технических решений этого необычного объекта.

В Книге почетных гостей ЧАЭС министр оставил запись, в которой выразил свое глубокое восхищение и благодарность всем, кто приложил и прикладывает усилия к делу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и работает на промышленной площадке станции.

«К сожалению, наши страны имеют горький опыт ядерных катастроф. Поэтому очень важным является то, каким образом они влияют на развитие ядерной отрасли Украины и Японии. Японию постигло большое несчастье в марте 2011 года, и сейчас огромные наши силы направлены на преодоление его последствий, на восстановление страны. Сегодня немало заинтересованных людей из Японии прибывают в Украину, поскольку вы имеете не только подобный горький опыт, но и немалые знания и достижения в деле преодоления ядерных катастроф», - отметил японский министр в интервью газете «День»

По его словам, взаимный обмен опытом, «активное представление наших объединенных достижений международному сообществу и наработок в отношении предотвращения несчастных случаев - общий долг Украины и Японии как стран, которые перенесли тяжелые катастрофы на атомных электростанциях».

В этой связи Фумио Кишида напомнил, что в мае 2012 года Япония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных электростанциях. Работает Межведомственная украино-японская Комиссия по этим вопросам.

«Мы намерены продолжать тесное сотрудничество в данной сфере», - подчеркнул японский министр.