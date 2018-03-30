Проблема инфекционных заболеваний в Украине

После самых интенсивных исследований и революционных открытий прошлого века инфекционные заболевания остаются актуальной проблемой во всех без исключения странах мира в ХХІ столетии. Инфекционные болезни, в том числе и новые, составляют угрозу для развития человечества, поскольку являются третью от общего количества смертей в мире ежегодно. По данным Всемирного банка, 50% случаев смерти детей в возрасте до 5 лет в мире вызваны инфекционными заболеваниями (патологии органов дыхания, острые кишечные инфекции, корь, малярия, СПИД) и 80% заболеваний детей в возрасте до 5 годов – инфекционные. По данным ВОЗ (WHO, 2004), смертность больных в результате инфекционных болезней занимает второе место в мире; кроме этого, больше миллиона летальных случаев предопределенно уже перенесенными инфекционными заболеваниями.

Распространяясь с разной интенсивностью по разным частям света, инфекционные болезни, как индикатор, высвечивают ряд социальных и экономических проблем многих стран, усиливают социальное неравенство, влекут распространение стигмы и дискриминации, усиливают напряженность отношений между экономически развитыми странами и странами, которые развиваются.

Принципиально новыми тенденциями в эволюции наших представлений об инфекционных заболеваниях является расширение границ инфекционной патологии в первую очередь за счет открытия новых возбудителей и выявления их роли в развитии заболеваний, которые раньше считались неинфекционными, значение инфекций в хронической патологии человека. Список этих заболеваний уже достаточно большой и постоянно увеличивается. В Украине ежегодно инфекционными болезнями заболевают от 616 991 до 1020947 лиц (без учета гриппа и ОРВИ). Заболеваемость населения инфекционными болезнями в последние годы снизилась в полтора раза, однако еще остается на высоком уровне.

При общем снижении уровня заболеваемости на инфекционные болезни в Украине за годы наблюдения в регионах отмечали значительные вспышки таких инфекций, как дифтерия, холера, брюшной тиф, шигелез, сальмонеллез, вирусный гепатит А, корь.

Неблагоприятная ситуация в Украине и относительно инфекций, уровень заболеваемости, который контролируется специфической вакцинацией, в первую очередь краснухи и кори. Ежегодно краснухой в Украине болеет от 20 201 до 162 907 лиц в зависимости от года наблюдения. Невзирая на высокий уровень заболеваемости краснухой, за последние 10 лет в стране было зарегистрировано лишь 1 случай этой врожденной патологии. Рядом с этим в нашем государстве наметилась тенденция к увеличению количества детей с врожденными птологиями. В структуре причин детской смертности последние стабильно занимают второе место (около 28%). Частица врожденных патологий сердца и сосудов в структуре смертности детей в Украине составляет 43,6%, аномалий нервной системы – 8,9%. По данным исследований последних лет, проведенных в России, где эпидемическая ситуация относительно краснухи похожа на ситуацию в Украине, врожденную краснуху обнаруживают в 66,66% новорожденных со врожденными пороками сердца, в 75% – с пороками развития нервной системы, в 57,14% – со множественными патологиями развития. Отсутствие регистрации случаев врожденной краснухи в Украине может свидетельствовать только о незнании и невнимательном отношении к этому заболеванию акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей других специальностей и предопределяет его распространение среди населения страны.

В 2005-2006 годах в Украине отмечалась вспышка заболеваемости корью, во время которой зарегистрировано почти 42 тыс. случаев заболевания. Это составляло 86% всех случаев кори в Европе. Во время этой вспышки 4 человека умерло.

Менингококковая инфекция является важной проблемой здравоохранения. Это связано с высоким уровнем заболеваемости и летальности. Ежегодно в мире регистрируют около 500 тыс. случаев менингококковой инфекции, из которых почти 50 тыс. заканчиваются летально. Хотя уровень заболеваемости этой инфекцией относительно невысокий, летальность от нее составляет почти 10%. У лиц, которые перенесли менингококковую инфекцию, могут возникать такие тяжелые осложнения, как глухота, показание для ампутации конечностей, задержка физического и умственного развития. Каждый год в Украине от менингококковой инфекции умирает около 40 взрослых и 100 детей. В 2005 году летальность при менингококковой инфекции в Украине составляла 12,5%.

Каждый год в Украине также регистрируют случаи заболеваний на такие опасные инфекции, как туляремия, сибирская язва, бруцеллез, столбняк, лептоспироз, бешенство, малярия, борелиоз и тому подобное.

Распространенность вирусных гепатитов в мире огромна. По разным оценкам, на земном шаре насчитывается 300-400 миллионов носителей вируса гепатита В; от заболеваний, связанных с ним, ежегодно погибают 2 млн. людей. В США ежегодно впервые инфицируются гепатитом С до 28 тыс. лиц, в России – до 30 тысяч.

Распространенность вирусного гепатита А среди детей превалирует сравнительно с другими гепатитами. Однако возрастная структура больных вирусным гепатитом А в экономически развитых странах в последние десятилетия существенно изменяется. Если в конце 1960 года дети составляли приблизительно 50-80% больных, то в 1980-1990 годы - около 20%. В Украине вирусный гепатит А можно по праву назвать детской инфекцией. Так, по данным официальной статистики, в 2004 году в 96,3% больных детей диагностирован вирусный гепатит А, в 2,7% – В и около 1% – С. Среди взрослого населения вирусный гепатит А зафиксирован в 43,7%, В – в 44,3%, С – в 10,1%. Общая инфицированность вирусами гепатитов у больных онкогематологического профиля в Украине сегодня достигает 75%!

Одним из самых тяжелых последствий острых вирусных гепатитов -фульминантные формы, которые проявляются острой печеночной недостаточностью. Только в 2005 году от острых вирусных гепатитов в Украине погибло 26 больных. Вторым серьезным следствием этой патологии является развитие хронических поражений печенки с последующим переходом в цирроз и гепатокарциному. В настоящее время считается, что в 2-10% взрослых с острой формой вирусного гепатита В патология переходит в хроническую.

При вирусном гепатите С хронизация заболевание происходит у 70-90% больных с острой формой.

Стоимость противовирусного лечения в случае хронического вирусного гепатита С достигает 130тис. грн и больше (Компендиум-2004. Лекарственные препараты). Сегодня в Украине необходимо разработать и внедрить программу лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами, согласно с которой государство взяло бы на себя финансирование этой проблемы, потому что далеко не каждая семья имеет средства на такое лечение.

За последние 5 лет в Украине на 16,2 % увеличелась смертность населения от инфекционных и паразитарных заболеваний. Летальность в инфекционных стационарах за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза. Ежегодно в Украине от инфекционных заболеваний погибает почти 20 тыс. людей. В 2005 году, по данным официальной статистики, по этой причине в Украине умерло около 13 тыс. людей работоспособного возраста (с учетом смертности от туберкулеза и СПИДа). Удельный вес умерших от туберкулеза составил 68,9 %, от ВИЧ-инфекции – 21 %.

От инфекционных заболеваний в Украине каждый год погибает 400–600 детей. Структура причин смерти детей в результате этой патологии отличается от такой же структуры у взрослых. В 2005 году от менингококковой инфекции умерли 19,2 % детей, гриппа и ОРВИ – 15,5 %, СПИДА – 11,8 %, ОКИ – 7,5 %, туберкулеза – 0,9 %. Этот факт свидетельствует о том, что приоритеты внимания и финансирования при инфекционных болезнях у детей должны отличаться от взрослых.

На фоне высокого уровня инфекционной заболеваемости и смертности в Украине ежегодно сокращается коечный фонд для предоставления специализированной медицинской помощи. Общее количество кроватей (для взрослых и детей) в 2005 году уменьшилось сравнительно с 1996 годом на 32,1 %. Обеспеченность кроватями на 10 тыс. взрослого населения в 2005 году составляла 2,78 против 3,68 в 1996 году, детей – 16,45 против 18,91 соответственно.

Медицинская помощь инфекционным больным в Украине оказывается в сети 553 инфекционных стационаров/отделений, что на 86 (13,5 %) меньше, чем в 1996 году. За последние 10 лет в Украине закрыто 5 инфекционных больниц для взрослых и 3 для детей.

Анализ санитарно-технического состояния инфекционных учреждений засвидетельствовал, что только 51 % из них расположено в типичных помещениях. В капитальном ремонте нуждается 19,4 %, реконструкции – 10,4 %, новом строительстве – 7,8 % зданий. 27,5 % учреждений не имеют центральной канализации, 38,6 % – централизованной стерилизационной, 67,0 % – очистительных сооружений и хлораторних установок, 17,7 % – дезкамер. Особенно это характерно для стационаров/отделений при центральных районных, районных и участковых больницах. Наблюдается низкий уровень боксованости (меньше 50 %). Материально-техническое состояние 40 % инфекционных стационаров неудовлетворительно, у них нет возможности оказывать эффективную и своевременную медицинскую помощь пациентам. Материально-техническая база этих учреждений нуждается в усовершенствовании: необходимо современное оборудование, лечебная, диагностическая аппаратура, медикаментозное обеспечение. Средства на выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года № 1906 «Об утверждении Государственной программы строительства современных инфекционных больниц (отделений) в областных центрах и больших городах на 2004-2010 годы», на которую возлагали надежду врачи-инфекционисты, практически не выделяются.

На сегодняшний день в Украине сложилась угрожающая ситуация в связи со значительным снижением уровня подготовки врачей по инфекционным болезням. По новому учебному плану (приказ Минздрава от 31.01.2005 г. № 52) значительно уменьшилось количество часов на преподавание курсов инфекционных и детских инфекционных болезней. Последние как самостоятельная учебная дисциплина в высших медицинских учебных заведениях Украины ликвидированы.

По предыдущему делению учебных часов между курсами педиатрии и детских инфекционных болезней по новому плану количество часов на преподавание последних уменьшается на 1/3. За 6 лет обучения в высшем медицинском учебном заведении на изучение дисциплины «Инфекционные болезни у детей» по новому учебному плану выделяется всего 8 дней. В Украине начали ликвидировать кафедры детских инфекционных болезней; за последний год – 3 кафедры (в Крымском, Запорожском, Донецком медицинских университетах). Предмет «Инфекционные болезни у взрослых» изъяты из программы 6 курса. И это происходит на фоне того, что уровень заболеваемости населения страны инфекционными болезнями превышает уровень в странах Западной Европы в десятки и сотни раз.

Основным аргументом, который часто приводится в интересах сокращения программы обучения по инфекционным, детским инфекционным болезням, ликвидации кафедр детских инфекционных болезней, является ссылка на Болонскую декларацию. Но если внимательно читать Болонскую декларацию, то в ней написано: «Мы обязываемся достичь целей в рамках наших институционных полномочий и с соблюдением полного уважения к многообразным культурам, языкам, национальным системам образования и университетской автономии...» (Болонская конвенция, общее заявление европейских министров образования. 18-19 июня 1999 года, г. Болонья). И ни слова о том, что нужно что-то ликвидировать или сократить. Ведущие авторитетные высшие медицинские учебные заведения Европы пытаются сохранить свои традиции, учесть в выборе специальностей, по которым у них идет подготовка, особенности заболеваемости в их регионе. Как пример, можно навести Каролинский медицинский институт (Швеция). Невзирая на то, что в других странах такой специальности нет, это заведение готовит специалистов по профессии подиатрия (специалист по заболеванию стопы), что связано с высокой заболеваемостью сахарным диабетом в скандинавських странах.

Все существующие реформы в стране, касающиеся преподавания инфекционных, детских инфекционных болезней, неминуемо приведут к снижению уровня подготовки врачей всех профилей (семейные врачи, педиатры, врачи неотложной помощи и тому подобное) по этих дисциплинах, а в дальнейшем – ухудшение уровня предоставления медицинской помощи населению, что отобразится на здоровье населения Украины. Также следует учитывать, что инфекционные болезни являются не только медицинской, но и социальной, общегосударственной проблемой.

В связи с особенной важностью проблемы борьба с инфекционными заболеваниями стала на повестке дня «Большой восьмерки». На саммите в г. Окинаве (2000) лидеры стран особенно акцентировали внимание на необходимости объединения усилий в данной сфере. В итоговом коммюнике встречи говорилось: «Инфекционные и паразитарные болезни, главным образом ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия, а также детские инфекционные болезни и обычные инфекции угрожают вернуть обратно прогресс, достигнутый за десятилетие, и лишить целое поколение надежды на лучшее будущее...». С тех пор ни одна встреча лидеров «восьмерки» не обходится без обсуждения этой проблемы.

Следует отметить, что медицинская общественность мира уделяет большое внимание вопросам инфекционных болезней. Ежегодно проходят всемирные и европейские конгрессы инфекционистов и детских инфекционистов.

На сегодняшний день существует потребность в усилении внимания руководства нашего государства к проблеме инфекционных болезней, как у взрослых, так и у детей, а не только к ВИЧ-инфекции и туберкулезу (хотя эти проблемы также нуждаются в пристальном внимании), улучшение преподавания этих дисциплин в высших учебных заведениях. Это продиктовано требованием времени и особенностями структуры заболеваемости в Украине.

В завершение хочется привести цитату из заключительного коммюнике встречи лидеров «Большой восьмерки» (Санкт-Петербург, 2006), которая свидетельствует о тревоге наиболее развитых стран мира относительно инфекционных болезней: «Невзирая на все усилия, международное содружество еще не может с уверенностью заявить о том, что инфекционные болезни не остановят прогресс человечества».

С. Крамарев, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, главный инфекционист Минздрава Украины, г. Киев