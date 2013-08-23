Украинские продукты питания качественнее европейских

Украинские продукты питания более качественные, чем произведенные в европейских странах, убежден премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Наши продукты более качественные, чем продукты, произведенные в европейских странах. Вот я приведу такой пример. Мы вносим на 1 гектар примерно в 3 раза меньше минеральных удобрений, чем в Германии, и получаем, в общем-то, хороший урожай. А теперь давайте сравним пшеницу у нас и в Германии. Какая экологически безопаснее? Конечно, мне могут возразить, что в результате такой политики плодородие грунтов снижается. И это верно. Но нам надо находить очень правильный баланс между минимальным количеством химикатов и экологической чистотой”, - отметил Азаров.

Он также подчеркнул, что правительство Украины поддерживает развитие отечественного товаропроизводителя.

“Действует целая система стимулов, это и дотация на молодняк крупного рогатого скота; и льготные условия для строительства теплиц, овощехранилищ, животноводческих ферм; это и форвардные закупки зерна; это и постоянно действующие ярмарки в городах, которые позволяют убрать посредника; это и система оптовых рынков и многое, многое другое, что делается за последние годы и что привело к стабилизации цен на продовольственные товары”, - отметил Азаров.