Легенды о похудении

В связи с тем, что с похудением связано много легенд, которые часто представляют опасность для жизни и здоровья, медики решили их развенчать.

Надо сидеть на жестких диетах и морить себя голодом. В интернете сайты пестрят заявлениями о том, что жесткие диеты или голодание — это единственный способ похудеть. На самом же деле голодать не только неэффективно, но и небезопасно для общего состояния здоровья. Ведь голодание может привести к замедлению метаболизма и нарушению обмена веществ, что только замедлит процесс снижения веса. Важно не морить себя голодом, а принимать полезную пищу небольшими порциями через определенные интервалы времени. Разумное уменьшение количества пищи может быть ключом к потере веса, но голодание – никогда.

Таблетки и пищевые добавки помогают снизить вес. Использование таблеток для похудения может показаться весьма заманчивой идеей: можно якобы абсолютно не утруждать себя никакими спортивными упражнениями и диетами, а только употреблять много таблеток или добавок. На самом деле все эти разрекламированные средства скорее нанесут удар по вашему бюджету, чем уменьшат живот.

Обезжиренные и диетические продукты. Существует много упакованных пищевых продуктов, которые заявляются маркетологами как диетические или обезжиренные. Но как правило, такие продукты могут содержать в себе быстрые углеводы, например сахар-рафинад. В их состав также входят искусственные компоненты, которые на деле абсолютно не нужны для вашего худеющего организма.

Исключение углеводов. Существует много ошибочных утверждений о том, что углеводы вредны для здоровья. Но полностью вычеркивать углеводы из своего рациона не стоит. Важно понимать разницу между вредными "быстрыми" углеводами и теми, которые содержатся в таких продуктах, как овсянка, цельные зерна или коричневый рис. Медленные углеводы – источник полезных веществ, которые к тому же надолго поддерживают устойчивый уровень энергии и помогают продолжительное время сохранять чувство насыщения.

Пояса для пресса, массажеры, электростимуляторы. Неужели вы в самом деле верите, что все эти электрические чудо-машинки действительно разрушают жировые клетки и выводят их из организма? Люди, снимающиеся в рекламных роликах средств для похудения такие подтянутые и сексуальные потому, что они – актеры, спортсмены и модели, которые выковали свои спортивные подтянутые фигуры во время утомительных тренировок в спортивных залах.

Так что секрет похудения вовсе не заключен в какой-нибудь секретной пилюле или удивительном приспособлении по сжиганию жира - физические тренировки и разумный рацион, вот что поможет привести фигуру в порядок.

gazeta.ua