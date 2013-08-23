Синоптики прогнозируют теплую осень с незначительным похолоданием по всей Украине в сентябре до +18 - +20 градусов Цельсия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

“Осень будет в целом теплая… В первые дни сентября на территории Украины может быть похолодание до 18-20 градусов. Осадки ожидаются в пределах среднего значения”, - сказала Мартазинова.

При этом она отметила, что на протяжении сентября температурный режим не будет устойчивым. Значительное похолодание в основном ожидается на Западной Украине.

Кроме того, к средине сентября синоптики ожидают очень активные осадки, а прогноз на октябрь-ноябрь оптимистический.

“И октябрь, и ноябрь - температура выше климатических норм этих месяцев. В середине октября мы ожидаем резкое похолодание, так же как и в середине ноября”, - сообщила Мартазинова.

По ее словам, зима в Украину придет во второй половине декабря.

“А во второй половине декабря погода будет очень резкой и морозной… Но до середины декабря мы ожидаем теплые процессы”, - сказала эксперт.

Она также напомнила, что в Украине осень начинается не с 1 сентября, а уже с 15 августа из-за изменений климатических условий.