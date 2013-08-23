В День Независимости в Украине будет теплая погода, существенные осадки не ожидаются.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 24 августа без существенных осадков, лишь в Карпатах, восточных, днем и в северных областях, в Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный (в восточной части юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей 21-25°, днем 24-29°, в восточных областях в Крыму и Приазовье до 33°.

В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В столице также без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

23 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 23-25°; в Днепре возле Киева - 23°.