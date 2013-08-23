Чистим зубы - правильно

Содержание зубов в порядке - залог здоровья вашей ротовой полости, профилактика кариеса и заболеваний десен, устранение неприятного запаха изо рта, и, разумеется - очаровательная улыбка.

И этот первый этап ухода за зубами - прост и доступен для вас даже в домашних условиях. Вам требуется только узнать, как правильно чистить зубы, и всегда придерживаться этих рекомендаций.

Как правильно чистить зубы - выберите хорошую зубную щетку

Во многом качественная чистка зубов зависит от правильно подобранной зубной щетки.

Щетина зубной щетки должна быть в меру мягкой, чтобы не травмировать десна и не повредить эмаль во время чистки зубов. Кроме того, что мягкая щетка чистит зубы, она еще и массирует десна.

Предпочтительнее выбирать щетку из синтетического, а не из натурального материала, т.к. на ней меньше скапливается и развивается микробов.

Как правильно чистить зубы - время процедуры

Чтобы уход за полостью рта был качественным, необходимо чистить зубы утром после завтрака и вечером перед сном.

Также необходимо ополаскивать рот в течение дня после каждого приема пищи.

В общей сложности процесс чистки зубов должен длиться не менее 5 минут. За это время компоненты зубной пасты успеют оказать благотворный оздоравливающий эффект на зубы и десна, укрепится зубная эмаль.

Как правильно чистить зубы - процедура чистки

•Тщательно чистите наружную поверхность зубов движениями слева-направо и сверху-вниз. Производите выметающие движения щеткой. Следите, чтобы щетина располагалась под углом 45° к поверхности зуба.

•Чистите наружную поверхность зубов круговыми движениями щетки, перемещаясь нею вдоль всего зубного ряда.

•Тщательно чистите внутреннюю поверхность зубов движениями слева-направо и сверху-вниз выметающими движениями щетки. Поочередно обработайте четыре сегмента справа и слева, вверху и внизу.

•Чистите жевательные поверхности зубов движениями щетки вперед-назад.

•В труднодоступных местах между зубами чистка производится при помощи специальной щетки-ершика или с помощью стоматологической нити.

Будьте здоровы!

lady.tochka.net