В Украине усилят контроль за качеством лекарственных средств

Министерство здравоохранения Украины намерено усилить контроль качества лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпредпринимательства Украины, ведомство детально разработало и согласовало проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами».

Принятие указанного проекта обусловлено необходимостью совершенствования законодательства, которое регламентирует действия субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств, и государственных органов, занимающихся лицензированием хозяйственной деятельности в сфере оборота лекарственных средств.

Разработчиком предлагается дополнить действующие Лицензионные условия понятиями «отечественный производитель лекарственных средств» и «продукция «in bulk», что позволит определить содержание, объем и значение соответствующих понятий и будет способствовать дальнейшему развитию хозяйственной деятельности в стране.

Отечественный производитель лекарственного средства – отечественный производитель, осуществивший все этапы производства лекарственного средства в Украине или осуществивший в Украине его достаточную обработку/переработку.

Продукция "In bulk" – любое лекарственное средство, предназначенное для производства готового лекарственного средства, которое прошло все стадии технологического процесса, за исключением стадии фасовки и/или конечной упаковки и маркировки.

Таким образом, реализация данного документа будет способствовать обеспечению населения и учреждений здравоохранения качественными, высокоэффективными и безопасными лекарственными средствами; созданию надлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности на фармацевтическом рынке Украины; а также замещению импортируемых лекарственных средств отечественными.