Мытье рук эффективнее, чем прививки

На сайте Британского медицинского журнала опубликованы результаты обзора публикаций в научной прессе, в который вошли 50 клинических исследований, посвященных врачебной гигиене.

В исследованиях, проходивших с соблюдением всех норм научной достоверности в Китае, Сингапуре и Вьетнаме, показано, что такие меры гигиены, как мытье рук чаще 10 раз в день, ношение маски, халата, использование перчаток, сдерживали эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома у детей с эффективностью 55-91%.

В редакционной статье журнала доктор Мартин Дайвес из Монреаля, где в 2003 году была вспышка этого заболевания, призывает больницы запасаться всеми перечисленными методами защиты, а правительства всех стран – финансировать исследования по оптимизации барьерной защиты.

Ученые считают, что рост гигиенической культуры может помочь человечеству обойтись без прививок, сообщает Medmir.

Радио Свобода