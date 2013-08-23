Украинцев призвали сообщать о коррупции во время медосмотров

Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев сообщать о случаях коррупции во время медицинских осмотров, в частности, о предложениях приобрести медицинские справки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, особенно это касается фиктивных справок о наличии прививок.

Начальник Управления охраны материнства, детства и санаторно-курортного обеспечения Минздрава Елена Терещенко подчеркнула, что позиция ведомства в вопросах иммунизации однозначна: на сегодняшний день нет лучшего способа предупреждения и предотвращения распространения инфекцию, чем вакцинация.

“Если вам стало известно, что в определенном медицинском заведении здравоохранения продают медицинские справки или предлагают приобрести справку о прививке, пожалуйста, сразу обращайтесь в Министерство здравоохранения на "горячую линию" или по телефону в Киеве: (044) 253-45-78. Нам чрезвычайно важно услышать ваше мнение и еще более важно не позволить дискредитировать государственную программу иммунизации”, – подчеркнула Терещенко.