Почему возникает аллергия на красные фрукты и овощи

Аллергия на красные фрукты -миф или нет? Мы обратились за разъяснением к семейному врачу с многолетним стажем Мартыновой Елене Борисовне.

«Красный цвет фруктам и овощам придают вещества ликапин и антоцианин. Они полезны организму человека, т.к. содержат витамин С, укрепляющий клеточные мембраны и являющийся природным антиоксидантом», - рассказала доктор.

По ее словам, если говорить о свойствах, красных овощей и фруктов без привязки к цвету, то они обладают противоопухолевым и выраженным антиатерогенным эффектом.

Проще говоря - уменьшают вероятность смерти от рака, инфаркта или инсульта.

В наибольшей степени эти полезные свойства выражены у помидоров, арбузов и розового грейпфрута.

«Кстати, именно ликопин, о котором я говорила выше, обуславливает такого рода воздействие на организм», - отметила врач.

Дело в том, что ликопин - мощнейший антиоксидант, а воспалительный момент - ведущее звено в патогенезе как атеросклероза, так и онкологических процессов.

Ликопин при употреблении в пищу овощей и фруктов, содержащих этот каротиноид, лучше всасывается при обжарке в масле, т.к. является жирорастворимым.

Если вы просто решили съесть яблоко - наиболее эффективно будет сделать это после основного приема пищи.

Красные фрукты действительно могут вызывать аллергию, но связано это не совсем с цветом плода.

У клеток иммунной системы существует память, в том числе и генетическая.

Дело в том, что аллергические реакции чаще развиваются на нетипичный для данной местности аллерген. Т.е. аллергия на гранат у жителя Украины будет развиваться чаще, чем на редис.

Поэтому из всех красных плодов лучше отдавать предпочтение яблокам, а не плодам гуаво.

Кроме того, на рынках нашей страны появилось довольно много генетически-модифицированных овощей и фруктов.

Реакцию организма на данный вид продукта предсказать невозможно при любом цвете фрукта.

Если хотите избежать пищевой аллергии - покупайте только известные вам сорта красных фруктов.

Симптомы пищевой аллергии возникают в период от нескольких минут до двух часов после употребления в пищу соответствующего фрукта.

Проявляется в виде отёка губ, горла, возможна тошнота, рвота, понос.

Нередко пищевая аллергия проявляет себя в виде сыпи на коже.

В тяжелых случаях может развиваться анафилактический шок.

Как правило, аллергия возникает как реакция на конкретный вид фруктов, без привязки к цвету. Исключение составит лишь аллергия непосредственно на ликоптин и антоцианин.

Лечение легких форм пищевой аллергии подразумевает визит к врачу общего профиля, отказ от провоцирующих продуктов и прием антигистаминных препаратов.

В тяжелых случаях необходима госпитализация и консультация аллерголога.

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