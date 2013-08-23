Негативные последствия приема антибиотиков

Антибиотики спасают жизнь человеку, но при этом приносят целую гамму побочных явлений и состояний.

Вот несколько негативных последствий приема антибиотиков.

Дисбактериоз кишечника. Он возникает из-за того, что антибиотики убивают не только вредоносные, но и полезные бактерии, живущие в кишечнике.

Как только полезные бактерии (молочнокислые, бифидобактерии и т.д.) гибнут, на их место заселяются все, кому не лень.

В итоге - нарушается пищеварение, всасывание, развиваются запоры или диарея, а могут развиться и опасные кишечные инфекции.

Чтобы справиться с проблемой дисбактериоза, необходимо после антибиотикотерапии быстро восстановить нормальную флору кишечника.

Для этого и существуют пробиотики - препараты, содержащие живые культуры полезных бактерий.

Хороший кишечный пробиотик должен быть комплексным, т.е. содержать не один тип полезных бактерий, а несколько. В составе обязательно должны быть бифидобактерии и лактобактерии.

Кстати, некоторые препараты содержат в своем составе бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Такие лекарства можно принимать одновременно с антибиотиком.

В этом случае - дисбактериоза может не быть вообще.

Авитаминоз - частое состояние, развивающееся на фоне дисбактериоза

Именно бактерии в кишечнике вырабатывают целый ряд витаминов, поэтому после назначения антибиотика рекомендуется пройти курс витаминотерапии.

Дисбактериоз влагалища также развивается на фоне приема антибиотиков.

Проявление вагинального дисбактериоза - выделения из влагалища, боль в низу живота, зуд.

Важно запомнить, что дисбактериоз влагалища не лечится приемом оральных пробиотиков.

У женщины, соблюдающей элементарные правила гигиены, содержимое кишечника (в том числе флора) во влагалище не попадает.

Пробиотики при данном виде дисбактериоза назначаются только местно, причем в виде вагинальных свечей, таблеток и капсул.

Инфекционно - токсический шок.

Если кто-то правильно угадал чувствительность возбудителя, правильно предложил антибиотик и вы его правильно приняли, это может стать причиной инфекционно-токсического шока.

Дело в том, что многие антибиотики разрушают клеточную стенку возбудителя. При этом организм получает в виде бонуса содержимое погибшей бактериальной клетки.

Там содержится масса неприятных веществ ( ферменты и радикалы и т.п.)

Если возбудитель успел расплодиться - последствия могут быть печальными. Такие случаи бывают при самолечении антибиотиками.

Лечитесь под контролем врача, даже если вы лечитесь в домашних условиях.

После антибиотиков нередко печень устает не меньше, чем от серьезного запоя.

Большая часть антибиотиков проходит через систему почечных ферментативных систем.

Там же стоит «очередь» из продуктов питания, алкоголя, продуктов распада из кровеносной системы и многое другое.

Именно поэтому при приеме антибиотиков алкоголь употреблять нельзя.

После курса антибиотикотерапии рекомендуется пройти курс гепатопротекторов - препаратов, улучшающих состояние клеток печени.

Прием антибиотика может вызвать аллергические реакции.

Важно знать, на какие препараты у вас аллергия, и сообщить об этом лечащему врачу, равно как и о любых других побочных явлениях, возникающих на фоне приема антибиотиков.

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