Введены стандарты диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных

Министерство здравоохранения Украины усовершенствовало ряд нормативов относительно предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, соответствующий приказ №585 «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам совершенствования организации медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ» разработан службой и издан Минздравом.

Документом вводится Порядок установления диагноза ВИЧ-инфекции, Порядок ведения учета людей, живущих с ВИЧ, и осуществления медицинского наблюдения за ними и Порядок организации медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИД, а также детям, рожденным ВИЧ-инфицированными женщинами.

В этих документах определены основные нормативы и правила организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам на разных звеньях, объем и порядок предоставления специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией/СПИД.

Порядок установления диагноза ВИЧ-инфекции определяет показания для предоставления стационарной специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИДом, очерчивает основные требования, которые касаются обеспечения медицинской помощью больных, страдающих ко-инфекцией, – ВИЧ и туберкулез. Порядок также регламентирует процесс лечения больных ВИЧ/СПИД препаратами антиретровирусной терапии (АРТ). Речь идет о координации и порядке предоставления АРТ, ее децентрализации, планировании, мониторинге диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, целевом использовании и обеспечении запаса антиретровирусных препаратов.

Согласно документу, АРТ проводится при наличии письменного информированного согласия пациента на проведение АРТ с соблюдением условий относительно конфиденциальности персональных данных и уважения к личным правам и свободам граждан, определенных законодательством Украины. Выдача антиретровирусных препаратов пациенту осуществляется в соответствии с требованиями клинических протоколов антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции в расчете на 1 месяц лечения, а при высоком расположении к лечению – в расчете на 3 месяца лечения.

Для обеспечения процесса непрерывного АРТ при изменении места медицинского наблюдения лекарственные средства выдаются пациенту в расчете на 3 месяца лечения. В порядках также очерчены требования к заведениям здравоохранения, которые обеспечивают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, а также - к квалификационному уровню специалистов.

Таким образом приказ №585 четко стандартизирует процессы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в заведениях здравоохранения, устанавливает основные требования, которые распространяются на заведения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам.