В Украине похолодает

Холодный атмосферный фронт из Северной Европы принесет небольшие кратковременные грозовые дожди на север и запад страны, из-за чего в этих областях станет прохладнее. Однако на остальной нашей территории зона высокого атмосферного давления станет причиной сухой солнечной погоды.

Воздушная масса северного происхождения ослабит в Украине жару, сообщает погодный портал opogode.ua. Поэтому температура воздуха в течение дня не превысит +18 +26 градусов. Но на юге и востоке столбики термометров будут подниматься до +30 +35 градусов.

На западе преимущественно без осадков, лишь местами кратковременные дожди, грозы, местами град. Температура воздуха ночью +8 +14, днем +19 +25.

На севере местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах вероятные шквал 15-20 м/ с и град. Температура воздуха ночью +13 +18, днем +22 +27 градусов, на Черниговщине местами +18 +22 градуса.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха ночью +13 +18, днем +24 +29 градусов, в Днепропетровской области до +33 градусов. На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +14 +19, днем +28 +33 градусов, в Харьковской области ночью +11 +16, днем +23 +28 градусов.

В южной части без осадков. Температура воздуха ночью +19 +24, днем +28 +35 градусов.

В Киеве местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15 +17, днем +24 +26 градусов.

Ветер в Украине южный, на юге северо-восточный, 5-12 м/ с.