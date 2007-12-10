Продукты, которые приносят пользу коже

Старая пословица "вы - то, что вы едите" относится не только к здоровью внутренних органов тела, но также и к внешнему состоянию нашей кожи. Эксперты американской Академии дерматологии, Университета Колумбии и Университета штата Пенсильвания советуют для сохранения молодости, гладкости, хорошего цвета и свежести кожной ткани употреблять продукты, богатые белком и кальцием и другими витаминами.

Специалисты сформулировали список диетических предпочтений для красивой кожи, который включает хлебные злаки, рис, широкое разнообразие фруктов и овощей, обезжиренное молоко и рыбу. Кроме того, врачи советуют пить как можно больше воды.

Против появления прыщей и морщин дерматологи рекомендуют отказаться от сладкого /особенно шоколада/, алкогольных напитков, острой пищи, содержащей перец, приправы, уксус, сою, продуктов, богатых жирами и углеводами.

От экземы и псориаза поможет максимальное ограничение в питании яиц, молока, пшеничного хлеба, рыбы, кофе, алкоголя, помидоров и сахара. Учёные отмечают, что антиокислители в витаминах C и E могут защитить кожу от повреждения солнечными лучами и свободными радикалами, которые ускоряют её старение, а витамины В и А восстанавливают и выравнивают кожную ткань.

Увеличение в рационе питания продуктов с такими витаминами поможет сохранить здоровье и красоту кожи на многие годы, утверждают медики.

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