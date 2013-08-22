Где завтра пройдут дожди
13:53, 22 августа 2013Страна
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Температура в морях до +25
Завтра в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.
На остальной территории - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, в южной и восточной части 15-20°, на побережье Крыма до 24°; днем 27-32°, в западных и северных областях 20-25°.
В Киеве и области в пятницу - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.
Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-25°; в Днепре возле Киева 23°.
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