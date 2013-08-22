Медосмотры школьников будут проводиться и в больницах, и в школах

Профилактические медицинские осмотры школьников будут проводиться и в лечебных, и в учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом проинформировала начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Алена Терещенко.

По ее словам, Минздрав принял решение распределить регионы Украины в соответствии с территориальными особенностями и потребностями населения, в части которых медосмотры можно будет пройти на базе лечебно-профилактических, а в других – на базе общеобразовательных учебных заведений.

В частности, к первой группе рекомендовано отнести Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Донецкую, Львовскую, Ривненскую, Тернопольскую, Черновицкую, Черкасскую, Хмельницкую области и Киев.

В остальных регионах родители могут воспользоваться возможностью осуществить такие же осмотры и в учебных заведениях.

Также Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования и науки согласовано, что дети всех возрастных категорий, кроме пяти-шестилетних (поступающих в первый класс), имеют возможность пройти обязательное медицинское обследование до 1 сентября текущего года – по желанию родителей или лиц, что их заменяют, на базе лечебно-профилактического заведения; после 1 сентября – на базе общеобразовательного учебного заведения при участии медицинских работников такого заведения и мобильных бригад медицинских работников в присутствии родителей, или при наличии письменного согласия на его проведение и с соблюдением норм конфиденциальности относительно состояния здоровья ребенка.

"Дети, поступающие в первый класс, проходят медицинское профилактическое обследование только при наличии родителей и на базе лечебно-профилактического заведения", – отметила Терещенко.

Она напомнила, что в результате обследования ученикам выдается справка утвержденной формы (№ 086-1/о), в которой обязательно указывается заключение врача-педиатра (врача общей практики – семейной медицины), а также в соответствии с возрастными группами школьников, заключения профильных врачей-специалистов.