Чем полезна зеленая гречка

О пользе гречневой каши знают все, ей приписывают много полезных свойств, обязательно включая в диетический рацион. Но мало кто знает, что каша из зеленой гречки – настоящий кладезь витаминов и незаменимых элементов.

Перед тем как попасть на наши столы, привычная с детства гречка, оказывается, проходит промышленную обработку – пропаривание, сушку, обжарку. Многие хозяйки перед варкой еще немного прокаливают гречневую крупу на сковороде без масла, чтобы сваренная затем каша получилась рассыпчатой и ароматной. Такой гарнир, безусловно, вкусен, но много ли полезных свойств у продукта, прошедшего многократную тепловую обработку?

До 50-х годов ХХ столетия ели зеленую гречку, которая не подвергалась никакому тепловому воздействию, кроме варки перед подачей на стол. Эта крупа способна прорастать, если на сутки оставить ее завернутой во влажную ткань, после чего количество полезных веществ в ней удваивается, что делает зеленую гречку уникальным продуктом. Современный промышленный способ обработки гречневой крупы был подсмотрен нами у американцев, после чего на полвека о гречке зеленой было незаслуженно забыто. В последние годы, в связи с повальным увлечением здоровым питанием, настал новый звездный час зеленой гречки.

Чем же она так полезна?

* Высокое содержание белка (около 13%).

Белок гречи высококачественный, хорошо усваивается и наиболее сбалансирован по аминокислотному составу.

* Низкий гликемический индекс

Людям, следящим за своим питанием, весом и уровнем сахара, обязательно придется по вкусу такой продукт.

* Содержит рутин

Способствует укреплению стенок сосудов, снижает артериальное давление, регулирует работу сердечно-сосудистой системы.

* Снижает уровень холестерина

Холестериновые бляшки, откладывающиеся на стенках сосудов, препятствуют нормальному кровоснабжению мозга и сердца. Регулярное употребление гречки и отказ от вредных привычек способны значительно снизить риски инсульта и инфаркта.

* Содержит клетчатку

В одной чашке гречневой крупы около 20% суточной нормы клетчатки, необходимой для работы желудочно-кишечного тракта.

* Только полезные жиры

Жиров в зеленой гречке не так много (около 3 граммов), но они полезные. Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты не вырабатываются человеческим организмом, поэтому необходимо регулярно пополнять запасы этих жиров из пищи, и гречка вполне может служить дополнительным источником этих незаменимых веществ.

* Витаминно-минеральный состав

По сравнению с другими зерновыми, зеленая греча является хорошим источником витаминов группы В, аминокислоты триптофан и многих минеральных веществ: марганца, магния, меди, фосфора, селена. Триптофан вместе с витамином В6, В3 (ниацин) и магнием используется мозгом для производства серотонина, действующего как антидепрессант. Витамины и минералы из зеленой гречки хорошо усваиваются.

* Без ГМО

Если сою, рис, кукурузу и пшеницу генетики модифицировали, то до гречки почему-то дело пока не дошло. К тому же, гречку не обрабатывают ядохимикатами, потому что пчелы, влияющие на урожайность, игнорируют обработанные пестицидами поля. За экологическую безопасность можно не беспокоиться.

* Сложные углеводы

Зеленая гречка содержит меньше углеводов, чем другие крупы. Надолго насыщает, не вызывая чувства тяжести после еды.

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