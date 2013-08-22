Справки от наркологов не обязательны для школьников

11:47, 22 августа 2013
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Анкетирование добровольное

Выявление употребления алкоголя и наркотиков среди школьников уже второй год подряд является добровольным.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявила начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Алена Терещенко.
"Уже второй год подряд, никто не требует справки от нарколога. Это добровольное анкетирование родителей для детей до 14 лет", - пояснила Алена Терещенко.
По ее словам, в медицинских учреждениях родителям, по их желанию, раздают информационные материалы в виде анкеты, в виде инструкций. В инструкциях написано, каким образом можно выявить симптомы того, что ребенок употребляет алкоголь или наркотики. Чиновница подчеркнула, что "ни при каких обстоятельствах получения таких справок не может быть принудительным".

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