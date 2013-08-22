Диетический творожный пирог поможет похудеть

Обезжиренный творог - друг любой девушки на диете, а вот пирог с творогом - уже недоступная мечта. Tochka.net решила приблизить понятия «пирог с творогом» и диету, предложив тебе рецепт диетического пирога.

Итак, за основу возьмем классический рецепт пирога с творогом:

Для основы: 1 ст. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 80 г масла, 2 ст. л. сахара, 1 небольшое яйцо.

Для начинки: 500 г творога, 0,5 ст. сахара, 3 желтка, 1 ст. л. манки, 100 г сметаны или густых сливок, ваниль.

Как видишь, жирных ингредиентов в этом пироге с творогом очень много, но обойтись можно и менее калорийными вариантами. Начнем с теста. Белую муку заменим на цельнозерновую (для теста, которое не должно быть пышным, эта замена некритична). Вообще мы бы рекомендовали тебе заменить песочное тесто на кефирное, но поскольку основа пирога будет тонкой, можно оставить и масло (если все-таки решишься заменить тесто - алгоритм действий ищи в нашем рецепте мясного пирога: просто добавь к этому тесту 2 ст.л. сахара).

Поскольку начинка занимает большую часть объема этого пирога с творогом, основные изменения будут касаться именно ее. Первый момент - творог. Конечно, рука так и тянется заменить весь творог для пирога обезжиренным, но лучше этого не делать. Поверь нашему диетическо-гастрономическому опыту, запеченный обезжиренный творог - это настоящая жвачка. Лучше остановиться на 5% твороге - это идеальный компромисс.

Далее в классический пирог с творогом полагается добавить - о ужас - полстакана сахара. Мы же возьмем максимум треть стакана сахара, а остальное, по желанию, можем компенсировать заменителем сахара.

3 желтка в этом рецепте пирога с творогом играют роль «цемента», который будет держать всю конструкцию. Впрочем, желтки очень жирные. Один из них ты вполне можешь заменить маленьким бананом, размятым в пюре. Стоит ли говорить, что 100 г жирных сливок лучше заменить сметаной с жирностью 10% - калорийность начинки пирога уменьшится в разы.

Итого диетический рецепт пирога с творогом будет выглядеть следующим образом:

Для основы: 1 ст. цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 80 г масла, 2 ст. л. сахара, 1 небольшое яйцо.

Для начинки: 500 г творога жирностью 5%, треть стакана сахара, 2 желтка, 1 маленький банан, размятый в пюре, 1 ст. л. манки, 100 г сметаны жирностью 10%, ваниль.

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