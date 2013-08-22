Гослекслужба о лицензировании импорта лекарств

По информации Государственной службы Украины по лекарственным средствам, которая постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2013 № 103 определена органом лицензирования хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, по состоянию на 21 августа 2013, приняла 168 заявлений на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, сообщили в ведомстве.

По результатам рассмотрения заявлений и документов, связанных с ними, Гослекслужбой Украины приняла решение о выдаче лицензии 167 субъектам хозяйствования на осуществление хозяйственной деятельности по лицензированию импорта лекарственных средств, а также заверенных Гослекслужбой Украины копий указанной лицензии для обособленных подразделений лицензиата.

В соответствии с пунктом 1.2 Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения от 20.02.2013 № 143, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 22 февраля 2013 за № 307/22839, действие Лицензионных условий не распространяется на деятельность по ввозу на территорию Украины активных фармацевтических ингредиентов. Таким образом заявление ОАО «Лубныфарм» от 01.03.2013 регистрационный № 59 оставлено без рассмотрения в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».