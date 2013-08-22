Соцсети помогают разыскивать без вести пропавших детей

За этот год при помощи социальных сетей милиция разыскала 15% без вести пропавших детей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, за этот год в милицию поступило более 3720 заявлений и сообщений, связанных с пропажей детей, 471 ребенок был объявлен в розыск. По состоянию на середину августа «по горячим следам» было разыскано почти 3200 детей.

По словам начальника управления криминальной милиции по делам детей МВД Украины Алексея Лазаренко, с работниками подчиненному ему подразделения и Главка Киева в начале этого года работниками Управления борьбы с киберпреступностью МВД был проведен учебный семинар по розыску детей при помощи соцсетей.

Отмечается, что подобные методы работы по установлению местонахождения без вести пропавших детей успешно используются полицией Канады, Эстонии, Германии и других стран.

Как свидетельствует практика, подростки, покидая свое местожительство, в большинстве случаев, сообщают через соцсети друг другу о своих намерениях, обмениваются информацией, которая в дальнейшем может помочь в установлении их местонахождения.

Кроме того, по их статусам, которые содержатся на страницах соцсетей, можно определить психоэмоциональное состояние ребенка, направление его движения, желание посетить культурно-развлекательные мероприятия, встретиться с друзьями или знакомыми.

«При помощи такой методики уже разыскано почти 15 процентов детей, которые находились в розыске. Кроме того, в социальных сетях общественные организации размещают сообщения о фактах безвестной пропажи детей, которые проверяются работниками криминальной милиции», - отметил Лазаренко.