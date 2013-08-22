В каких случаях гланды нужно удалять

Быть или не быть гландам - вопрос, который приходится решать каждому человеку хотя бы раз в жизни.

Гланды (небные миндалины) в организме являются барьером для инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Потеря гланд приводит к резкому снижению защиты организма от возбудителей, поражающих дыхательную систему.

Т.е. после удаления гланд ОРВИ, бронхиты и пневмония будут аплодировать вам стоя, так как попасть и развиться в организм возбудителю будет гораздо проще.

С другой стороны, если гланды тотально заражены и разрушены инфекцией, то никакой пользы вам они не принесут, а будут рассадником всяческих неприятностей.

Есть ряд официальных показаний к тонзилэктомии - операции по удалению небных миндалин

- часто-рецидивирующий или хронический тонзиллит, т.е. воспаление гланд.

Часто - значит ежемесячно или постоянно. Обычно это связано с тем, что гланды превратились в удобный резервуар для вредных бактерий.

Сам по себе хронический тонзиллит не является абсолютным показанием к удалению гланд. Важно разобраться, работают ли гланды как орган иммунной системы, или уже представляют из себя опасный для здоровья источник инфекции.

- хронический тонзиллит, протекающий настолько тяжело, что это может привести к сердечнососудистым, почечным и другим осложнениям.

Связано это, как правило, с аллергией на того возбудителя, который поселился в гландах.

В данном случае - резать придется, т.к. дружба с таким возбудителем может привести к пожизненным тяжелым заболеваниям, например к ревматоидному артриту или ревматизму.

- проблемы с дыханием или глотанием, вызванные разросшимися миндалинами.

Апноэ (нарушение дыхания) приводит, в свою очередь, к недостатку кислорода в жизненно важных органах и тканях.

В основном страдает мозг, что проявляется ухудшением памяти, головными болями и ранним старением структур мозга. Вследствие нарушения кровоснабжения резко возрастает частота инсультов.

Со стороны сердца - постепенно развивается боль в сердце, нарушается кровообращение, увеличивается вероятность инфаркта.

- гнойные осложнения тонзиллита (флегмоны, абсцессы).

Если начался гнойный процесс - оперировать надо срочно. Обычно параллельно врач назначает серьёзные хирургические антибиотики.

Ситуация очень опасная, соглашайтесь сразу, так как гнойный процесс развивается быстро и может быть смертельно опасен.

Существуют также и противопоказания к удалению гланд, которые вы обязательно должны знать и сообщить врачу:

- болезни крови (лейкозы, гемофилия). В этом случае противопоказаны любые оперативные вмешательства, кроме лечения гнойных осложнений

- индивидуальные особенности развития сосудов глотки.

Не беспокойтесь. Если у вас есть значительные расширения сосудов глотки, вам об этом скажут.

- психические заболевания. Операцию таким больным делают по жизненным показаниям.

- открытая форма туберкулеза. Туберкулез может быть всего - глотки, глаз, кожи. Поэтому при активном течении заболевания гланды не трогают, чтобы не вызвать заражения.

- тяжелый сахарный диабет и другие хронические заболевания в стадии обострения.

Ни один нормальный врач в этот период оперировать никого не станет.

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