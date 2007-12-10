В Киеве создадут городской центр фтизиатрии и пульмонологии

Согласно поручению Киевского городского председателя Леонида Черновецкого, в Киеве будет создан городской центр фтизиатрии и пульмонологии для контроля заболеваемости жителей столицы туберкулезом.

Об этом сообщила заместитель председателя Киеврады Ирэна Кильчицкая, информирует пресс-служба КГГА.

По ее словам, такой центр создадут на базе туберкулезной больницы №2, которую запланировано реконструировать. Для эффективной работы центра фтизиатрии и пульмонологии будет проработан вопрос о кадровом обеспечении туберкулезных больниц и диспансеров. Запланировано также увеличить заработную плату персонала фтизиатрических учреждений, включая столичные надбавки.

Кроме того, будет организовано предоставление хирургической помощи киевлянам, которые находятся в туберкулезной клинике №2. В проекте бюджета на 2008 год запланировано включить в план закупок приобретения двух передвижных фтизиатрических установок и заложить расходы на медикаменты и питание больным согласно с установленных норм.

Как отметила Ирэна Реонольдовна, теперь разрабатываются краткосрочные и долговременные планы мероприятий по усовершенствованию туберкулезной службы столицы.

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