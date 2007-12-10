Почему на холоде шелушатся губы

Эта проблема знакома многим. Едва на улице холодает, как губы начинают покрываться корочками, которые потом отшелушиваются и повисают неэстетичными лохмушками. Что же делать?

На холоде вообще влага из кожи испаряется более интенсивно, а поскольку на губах кожа тоньше, то и проявляется этот процесс заметнее. Если же вы имеете привычку облизывать губы, то причиной шелушения станет обычное обветривание.

Другое дело, если губы шелушатся постоянно, но на холоде более интенсивно, и к этому добавляются зуд и жжение.

Тогда речь может идти о заболевании – хейлите. Хейлиты бывают разные, поэтому обязательно нужно выяснить причину именно вашего заболевания. От этого будет зависеть и лечение.

Среди причин возникновения хейлитов могут быть стрессы, аллергия на губную помаду, аллергия на солнечные лучи, резкие перепады температуры, влажности, давления, авитаминоз. Чтобы не допускать обветривания губ, рекомендуется защищать их декоративными или гигиеническими помадами или кремами.

Сегодня в любую качественную помаду или блеск для губ входят компоненты, которые смягчают и питают губы, а также натуральный воск, которые защищает, но не пересушивает кожу. Но настоящего лечения хейлита никакая помада не заменит, а потому визита к дерматологу или косметологу не избежать.

Правда.ру