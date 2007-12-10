Заместитель председателя по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом - Михальчук

Кабинет министров Украины распоряжением №1085-р от 5 декабря назначил Василия МИХАЛЬЧУКА первым заместителем председателя Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально-опасным болезням.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально-опасным заболеваниям создан постановлением Кабмина №759 от 31 мая 2006 года. Комитет является правительственным органом государственного управления, который действует в составе Министерства здравоохранения и подчиняется ему.

Основными заданиями Комитета являются: участие в реализации государственной политики и выполнение в соответствии с законодательством контрольно-наблюдательных функций в области предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа и других социально-опасных заболеваний, перечень которых определяет Минздрав; обобщение практики применения законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, разработка и внесение на рассмотрение Минздрава предложений по его совершенствованию; научно-экспертное, аналитическое, информационное и методическое обеспечение выполнения государственных программ в области предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа и других социально-опасных заболеваний; участие в формировании общественного мнения о необходимости осуществления мер по предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа и других социально-опасных заболеваний; координация деятельности в данной сфере заведений здравоохранения, независимо от подчинения.