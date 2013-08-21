Как вылечить ребенка от сколиоза

Британец, 14-летний Харви Легг, за одну ночь стал выше на 12,7 см после операции на спине. Мальчик имел тяжелую форму сколиоза. Его позвоночник искривился на 90 градусов. Болезнь угрожала жизни, так позвоночник давил на легкие и пищевод. Было трудно дышать, болел желудок. Хирурги детской больницы Шеффилда оперировали больного 8:00. Исправили угол наклона позвоночника с 90 до 20 градусов. С двух сторон позвоночника врачи поставили титановые стержни. Сейчас мальчик имеет такой же рост, как сверстники. Впоследствии вернется к школе.

"Мальчиком вырос, но рост его изменился, потому выпрямили позвоночник, - комментирует случай 40-летняя Валерия Горелик, детский травматолог-ортопед и хирург, кандидат медицинских наук, - Например, если взять металлический провод и сложить его английской буквой S, длина его будет, скажем, 4 сантиметра. А если выпрямите его - окажется, что провод - длиной 8 сантиметров. По такому принципу исправляют позвоночник во время операции.

Дети растут, пока есть ростковые зоны. У девушек они закрываются 17-18, у мальчиков - до 25 лет. В это время можно лечить сколиоз эффективно, - объясняет врач.

"От сколиоза нет таблеток, которые выпил - и сразу здоров. При легкой форме сколиоза надо пройти много процедур лечения. Например, массажа. Сколько именно - должен определить только врач после детального обследования.

Чтобы вылечить ребенка от сколиоза, нужно много внимания уделить организации рабочего места, советует врач. Потому за подготовкой домашних заданий школьники проводят много времени. Это сильно влияет на развитие сколиоза. Надо приучить ребенка держать ровную осанку, даже когда на чем-то сильно сосредоточена.

"Помогут детям и ортопедические рюкзаки, корректоры осанки. Сейчас существует большой выбор этих средств. Полезные спортивные секции. Важную роль играют лечебная физкультура, контрастный душ. Также часто проводят электростимуляцию мышц. Словом, надо делать все, чтобы болезнь не продолжила развиваться в тяжелых стадий. Когда сколиоз уже запущен, помогут корсеты Профессиональный, подводная вытяжка, а в крайних случаях - только сложная операция.

gazeta.ua