Как правильно выбрать арбуз и дыню

Август - время дынь и арбузов, а это одно из самых полезных летних лакомств.

Когда-то лекари использовали их как медицинское средство: например, Авиценна лечил своих пациентов от простуды и подагры дынными семечками и корками, также дынную мякоть рекомендовали при запорах, геморрое, заболеваниях печени и мочевого пузыря. Современные медики рекомендуют дыню для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается арбуза, то он на 90% арбуз состоит из воды, благодаря чему арбузная диета не только помогает сбросить лишний вес, но еще и вымывает из организма токсины.

Главное при покупке арбузов и дынь - умение их правильно выбирать. Дыни часто выбирают по запаху - если от плода исходит травянистый аромат, то он еще не созрел. У хорошей дыни должна быть упругая шкурка. Если кожура мягкая, плод испортился.Особенное внимание стоит уделить хвостику. Если он засох, дыня полностью созрела. В этом можно убедиться, похлопав её по боку: если звук глухой, дыня спелая.

При выборе арбуза - свои хитрости. Во-первых, спелый арбуз всегда легкий для своего размера. Во-вторых, у хорошего арбуза светлые и тёмные полосы выглядят особенно контрастными, а на шкуре легко остаётся след, если провести по ней ногтем. В-третьих, если арбуз действительно дозрел, то при сдавливании он издаст глухой треск.