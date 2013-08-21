Как расшифровать результаты гинекологических анализов

12:46, 21 августа 2013
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Несколько простых принципов

Итак, в Украине существует несколько типов гинекологических мазков: мазок, исследующий флору влагалища;  мазок на стерильность, т.е. на чистоту влагалища; мазок на цитологию, или ПАП тест.

По очереди разберемся, что означает каждый из них.

Мазок, исследующий флору влагалища

В норме 95% жителей влагалища у здоровой женщины это молочнокислые бактерии (лактобактерии), их также называют палочками Додерлейна.

Лактобактерии  подкисляют среду во влагалище, что мешает жить и развиваться многим  болезнетворным бактериям и некоторым грибкам.

Кроме лактобактерий в результатах анализов здоровой женщины может быть обнаружен целый ряд безопасных микроорганизмов: G. Vaginalis,  Peptococcus, бифидобактерии, клостридии, бактериоиды, уреаплазма и многое другое.

Всех их перечислить сложно, запомнить еще сложнее, а прочитать врачебный почерк практически невозможно.

Запомните несколько простых принципов:

1) Важно, чтобы лактобактерий было больше всех остальных.

2) Если врач указывает вам на необходимость лечения от того или иного микроорганизма, уточните, относится ли он к патогенным, т.е. болезнетворным.

Многие из обитателей влагалища при снижении иммунитета, изменении гормонального фона, стрессах  могут начинать вести себя агрессивно и вызывать воспалительный процесс. Их называют условно-патогенными.

3) Лечиться от условно-патогенных микроорганизмов нужно только при явных симптомах воспаления: боль внизу живота, выделения из влагалища, зуд.

4) Слизь и лейкоциты - бывают в анализах здоровой женщины.

5) Если лейкоцитов много - это симптом воспалительного процесса.

6) Эритроциты попадаются после месячных, или в случае кровотечения.

7) Любое кровотечение, кроме менструального, требует госпитализации, т.к. обычно является симптомом достаточно грозных заболеваний.

Если возбудителя в мазке не увидели, существует еще один распространенный метод - полимеразная цепная реакция (ПЦР). Здесь поиск идет по заданным фрагментам ДНК возбудителя.

Благодаря этому методу диагностируют хламидиоз, гонорею, микоплазменную инфекцию.

ПЦР - точный метод, определяющий наличие того или иного возбудителя практически со 100% вероятностью, отнеситесь к нему серьезно.

- мазок на стерильность, т.е. на чистоту влагалища

Нужен для того, чтобы понять общую ситуацию.

Существуют четыре группы чистоты мазка:

1) Среда  кислая (pH 4,0 - 4,5) , много лактобактерий.  Это - идеальная ситуация.

2) Среда кислая (рН 4,5 - 5,0), кроме лактобактерий наблюдаются другие микроорганизмы. Вторая степень чистоты считается нормальной для здоровой женщины, живущей половой жизнью.

3) Среда слабокислая или щелочная (рН 5,0 -7,0), молочнокислых бактерий мало, масса нужных и ненужных бактерий, клетки эпителия.

Это ситуация заболевания, или состояния перед заболеванием. Даже если никакой опасной инфекции в среде влагалища нет, дисбактериоз уже развился.

4) Среда влагалища щелочная (рН 7,0 - 7,5), молочнокислые бактерии погибли, много лейкоцитов  и опасных возбудителей.

Последние две группы чистоты являются основанием для анализа ПЦР, бактериоскопии и назначения медикаментозного лечения.

- мазок на цитологию, или ПАП тест.

Определяет атипичные (измененные) клетки

Этот анализ нужно проходить раз в год после тридцати лет.

Смысл - ранняя диагностика онкологических заболеваний и предраковых состояний.

Что может обнаружить этот анализ:

Дисплазию (нарушение структуры) шейки матки.

В зависимости от уровня поражения атипичными клетками существует три степени дисплазии.

Дисплазия третьей степени означает, что все слои эпителия шейки матки поражены атипичными клетками. Это состояние предрака.

lady.tochka.net

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