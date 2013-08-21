Украинцам хотят сократить рабочий день на 2 часа

Народные депутаты от "Батькивщины" предложили парламентариям сократить рабочий день до 38 часов в неделю, пишут Комментарии.

Как сообщается, соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты "Батькивщины" Александр Турчинов и Андрей Павловский.

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"Этот законопроект является ответом оппозиции на инициативы олигархов, который давно лоббируют увеличение рабочей недели с 40 до 48 часов. Мы этого не позволим. Европейский стандарт продолжительности рабочей недели - 36-38 часов", - прокомментировал документ Павловский.

По его словам, работодателям "следует придерживаться норм, принятых в цивилизованном мире, и уважать право на отдых работающего человека".

"Не может существовать и ситуация, когда рабочий день начинается, как говорят, у станка. Сначала люди едут на работу в душном, переполненном общественном транспорте. В часы пик на дорогах пробки. Все это занимает время и утомительно. При расчете нормы продолжительности рабочего времени следует учесть нужду трудящихся отдохнуть от такой нагрузки", - подчеркнул Павловский.