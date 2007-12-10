Лимон - лучшее лекарство при болезнях сердца

Лечебное применение лимона

* Великий врач Авиценна (Абу Али ибн Сина) считал лимон лучшим лекарством при болезнях сердца.

* Кожуру лимона, сваренную на сахаре, используют для улучшения пищеварения.

* В народе считается, что для улучшения слуха ежедневно нужно съедать по четверти лимона вместе с кожурой.

* Следует знать, что лечебные свойства лимона в полной мере проявляются только у зрелых плодов, но не перезревших. Недозрелые лимоны можно сделать полезнее, употребляя их с медом.

* Лимон - ценный источник витаминов. Лимонным соком лечат авитаминозы С и В, цингу, кровоточивость десен и стоматит.

* Весной при недостатке витаминов рекомендуется выпивать на ночь 1 стакан горячей воды, в которой растворены сок 1 лимона и 1-2 чайные ложки меда.

* Повышает работоспособность организма, снижает утомляемость и облегчает лечение многих болезней совместное действие витаминов С и Р, содержащихся в лимоне.

* В старину считалось, что плод лимона «уничтожает последствия неумеренного употребления вина».

* Тонизирующим действием обладает смесь лимонного сока (1 чайная ложка), растительного масла (1 столовая ложка) и меда (1 чайная ложка), пить следует натощак.

* Сосредоточиться и улучшить настроение, преодолеть нерешительность помогает эфирное масло лимона.

* Для облегчения болей при мигренях прикладывают к вискам свежую цедру внутренней стороной. Когда появится сильное жжение, цедру убирают, к этому моменту обычно проходит и головная боль.

* В ароматерапии при головной боли рекомендуется растирать лоб, виски и затылок разведенным эфирным маслом лимона. Можно наложить на голову холодный компресс с этим маслом.

* Считается, что эфирное масло лимона эффективно предупреждает цирроз печени.

* При остром печеночном приступе, при язве желудка приносят облегчение теплые (но не горячие) компрессы с эфирным маслом лимона.

* При простудах и заболеваниях органов дыхания, при жажде и лихорадке чай с лимоном - прекрасный напиток.

* Понижает жар простая вода с лимонным соком.

* При воспалительных заболеваниях слизистых оболочек рта и глотки пользуются полосканиями из разведенного сока.

* При ангине полощут горло неразбавленным соком. Рекомендуют также более эффективное средство: выжимают сок из нескольких лимонов в небольшую кастрюлю и осторожно подогревают на медленном огне, не доводя до кипения. Добавляют 1 столовую ложку меда или патоки и помешивают, пока не растворится. Процеживают отвар и принимают теплым по 2 столовые ложки, предварительно 2 минуты полоща им горло. В течение часа после приема отвара нужно воздержаться от другого питья.

* Лимоны широко употребляют как профилактическое и лечебное средство при атеросклерозе.

Калий, цитрин и аскорбиновая кислота, содержащиеся в лимонах, укрепляют стенки мелких кровеносных сосудов, повышают их эластичность и активно участвуют в окислительно-восстановительных процессах.

Многие рецепты лечения атеросклероза включают в себя лимон, например: смешивают сок 0,5 лимона со 150 г кипяченой воды, добавляют 1 чайную ложку меда и ежедневно выпивают всю порцию на ночь.

* В Болгарии и Турции широко распространен восточный «эликсир молодости»: смешивают лимонный сок, мед и подсолнечное масло в соотношении 2:4:1. Принимают натощак по 1 чайной ложке.

* При атеросклерозе известен рецепт применения лимона с чесноком: смешивают измельченные на терке 1 лимон и 1 головку чеснока, заливают смесь 1 л кипятка. Настаивают в закрытой посуде 2 суток.

Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

* При кровотечении из носа советуют нанести каплю эфирного масла лимона на ватный тампон и ввести его в кровоточащую ноздрю. Можно развести в 1 стакане холодной кипяченой воды сок из четверти лимона, втянуть жидкость в нос и задержать ее там минут на 5, зажав ноздри пальцами.

* Лимонная кислота препятствует свертываемости крови и образованию тромбов.

* Эфирное масло лимона нормализует повышенное давление.

* При нарушениях минерального обмена и отложении солей, при радикулите, ревматизме и подагре, при сердечных отеках, водянке и мочекаменной болезни используют лимоны.

* Лимоном лечат аменорею и опущение матки.

* Широко применяют лимоны для снятия токсикоза у беременных женщин.

* Лимонный сок эффективно успокаивает сильное половое возбуждение у женщин.

* При венерических заболеваниях помогают частые спринцевания с эфирным маслом лимона, обладающим антибактериальным и дезинфицирующим действием.

* Сок лимона используют для смазывания век при трахоме.

Срезают верхушку лимона и выдавливают 20 капель сока, обмакивают в сок вату, намотанную на спичку, и смазывают веки снаружи 1 раз в день в течение 2 дней; на третий день начинают смазывать наружную и внутреннюю поверхность века.

Курс лечения -1 неделя.

* Лимонным соком лечат афтозные болезни рта и горла.

* Эфирное масло лимона - прекрасное средство для дезинфекции воздуха в детских помещениях. Оно уничтожает бактерии, эффективно против вирусов и грибковой инфекции, уменьшает опасность заражения.

* Сливочное масло с лимоном и медом стимулирует белые кровяные тельца в борьбе с инфекцией: 1 лимон опускают на минуту в кипяток, затем пропускают вместе с цедрой через мясорубку, добавляют 100 г сливочного масла и 2 столовые ложки меда. Принимают по 6-8 раз в день, намазывая на кусочек черного хлеба.

ВНИМАНИЕ!

• Лимоны могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, а также почки. Поэтому они не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.

• При остром гастроэнтероколите разрешается чай с небольшим количеством лимона.

• У некоторых людей эфирное масло лимона может вызвать раздражение кожи. Прежде чем употреблять это масло, проверьте его действие на тыльной стороне руки.

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