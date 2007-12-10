В Хмельницком практически все игрушки опасны для детей

Скандал в Хмельницком. Практически все игрушки, которые проверило в торговой сети Управление защиты прав потребителей, опасны для детей. Местные предприниматели продают несертифицированный товар. Поиграв со вредным мишкой или машиной, малыш может заболеть аллергией или получить проблемы с желудком, почками, печенью и иммунной системой. В остальных украинских городах ситуация не лучше.

Почти все игрушки, которые продают на хмельницких рынках, опасны для детей. Они не имеют сертификатов, гигиенических выводов и удостоверений качества. Детские товары изготовляют из запрещенных материалов. Игрушки содержат большое количество фталатов, которые не выводятся из организма и служат причиной хронические болезней почек, печени, репродуктивной системы и рака. Покупая яркие и красивые игрушки, родители часто об этом не думают.

Василий, покупатель: "Часто купляю на базарах, а где ж покупаеш.. Не проверял их, мы уже привыкли к этому, что уже так берешь. Ну, я смотрю, что оно не должно быть плохим для ребенка".

В управлении защиты прав потребителей говорят: нужно требовать сертификационные документы. Продавец обязан их показывать. А на каждой игрушке должны быть возрастное предостережение на украинском языке.

Игрушки продаются грязные, может быть помята упаковка, на упаковочной таре невозможно установить производителя, нет никакой информации о названии игрушки, о нормативном документе, согласно которому изготовлена игрушка, нет даты изготовления. Ни одного документа у продавцов о качестве детской продукции. Таков результат нескольких рейдов экспертов и съемочной группы "Фактов".

Продавец: "Я не знал, что должен быть сертификат качества".

За две недели проверок представители санстанции выписали 13 штрафов и 8 постановлений о запрете реализации игрушек. И их могло быть и больше.

Николай Габрикевич, заместитель главного государственного санитарного врача Хмельницкой области: "Когда работники наши проводят рейд и идут на рынок и только они начинают работать, так сразу на конец рынка передается сигнал и фактически все те киоски, которые торгуют детскими игрушками закрываются".

Малое количество специалистов и несовершенное законодательство не дают возможности проверять чаще одного раза в год. Предпринимателям проще уплатить штраф 170 гривен и дальше наживаться на детском здоровье.

ICTV