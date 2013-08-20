"Люди, живущие в ВИЧ-инфекцией" против обязательного тестирования

Всеукраинская благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, выступает против принятия закона об обязательном тестировании на ВИЧ при приеме на работу и вступлении в вузы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ».

В документе напоминается, что 12 августа на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект N 3072 «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (о профилактических мерах противодействия распространению ВИЧ). Целью законопроекта является введение обязательного тестирования лиц с целью выявления ВИЧ при: поступлении в высшие учебные заведения; приеме на работу; въезде в Украину на срок более трех месяцев (для иностранцев).

Эксперты ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» уверены, что принятие данного закона не принесет никаких позитивных сдвигов в вопросе преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

Кроме того, этот законопроект прямо противоречит международным рекомендациям законодательству в сфере ВИЧ.

В объяснительной записке к законопроекту его автор, народный депутат Татьяна Слюс обосновывает важность введения обязательного тестирования тем фактом, что эпидемия ВИЧ является большим бременем для людей и страны. Вместе с тем в документе нет ни одного научного или авторитетного обоснования того, почему именно такой метод выбирается для усиления борьбы с эпидемией. Нет никаких расчетов того, какой эффект получит государство после таких изменений собственного законодательства.

Кроме того, как указывают эксперты, автор не указывает источники, из которых будет финансироваться закупка такого значительного количества тест-систем, и из каких фондов будет оплачена работа специалистов, которые будут осуществлять тестирование в рамках таких широкомасштабных мероприятий.

«Реализация предложенного проекта закона не приведет к дополнительным расходам из государственного и местных бюджетов Украины», – сказано в объяснительной записке.

Комментируя данную законодательную инициативу, член Координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Дмитрий Шерембей считает, что никакой пользы ни людям, ни государству данный закон не принесет, а выгоду получат производители тест-систем, ведь данный закон не предусматривает государственного финансирования на его внедрение.

«Следовательно, все финансовое бремя ляжет на тех, кто вынужден будет тестироваться в принудительном порядке. Весь цивилизованный мир отказался от насильственного поголовного тестирования. Мы – европейская страна, и должны бороться с эпидемией согласно лучшим мировым практикам, а не с помощью методов, которые не дадут результата», – отметил Шерембей.

Также в организации напоминают, что законопроектом предлагается «проведение периодического тестирования во время обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, в соответствии с законодательством Украины, порядок и условия проведения которых утверждаются Кабинетом министров Украины».

Эксперты отмечают, что это положение проекта противоречит не только законодательству Украины, но и также известным фактам о путях распространения эпидемии.

«Ведь ни в быту, ни при выполнении профессиональной деятельности, которая связана с обслуживанием населения, невозможно инфицировать или инфицироваться ВИЧ», - отмечают эксперты.

Руководитель отдела адвокации и юридической поддержки ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Сергей Кондратюк подчеркнул, что мировая практика борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа уже доказала, что в странах с принудительным тестированием на ВИЧ эпидемия начинает распространяться значительно быстрее.

«Не соблюдается конфиденциальность, и о статусе человека может узнать весь город, что влечет избежание тестирования людьми, имевшими рискованное поведение. Это общеизвестный факт для всех работающих в сфере преодоления эпидемии, но депутаты не являются экспертами в этих вопросах. Создается впечатление, что для написания законопроекта в сфере преодоления ВИЧ/СПИДа не нужно быть ни экспертом, ни привлекать соответствующих профессиональных специалистов. Почему нашей стране не посмотреть на мировой опыт и перестать наступать на чужие грабли?» – отметил он.

Сеть призывает Верховную Раду не принимать данный законопроект, поскольку он не принесет пользы Украине в сфере преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа, а сосредоточить свою деятельность на работе по улучшению доступа к лечению ВИЧ-инфекции.