CКМ продал 100% акций «Украинского аптечного холдинга»

Закрыта сделка о продаже 100% акций «Украинского аптечного холдинга» (сети «Здравица» и «Добрі ліки», аптека «Центральная», региональная оптовая фармацевтическая компания А’СТА), входившего в Группу СКМ с сентября 2010 г, сообщает пресс-служба Компании СКМ

Сумма и другие параметры сделки не разглашаются.

Справка:





Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.





В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, «Медиа Группа Украина», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.





Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов.





100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.