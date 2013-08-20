Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода, только днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ветер будет северо-восточным, в северной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге местами 20-23°; днем 27-32°, в Прикарпатье 21-26°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

В столице также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

20 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 22-26°; в Днепре возле Киева - 23°.