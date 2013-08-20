При лечении герпеса нужно избегать переохлаждений

Герпес - это вирусное заболевание, сопровождающееся пузырьковыми высыпаниями на коже и слизистых поверхностях. Для лечения герпеса нужно знать несколько важных вещей.

Герпес бывает трех видов. Лябиальный (губной) герпес проявляется на губах, генитальный - соответственно на слизистых половых органов, а опоясывающий - по ходу межреберных нервных волокон.

Приятная новость - доминирующая форма герпеса обычно не дает проявляться другим своим «родственникам». Т.е. если у вас губная форма - генитальная вам, скорее всего, не грозит.

Вирус герпеса, попав в организм человека, остается там навсегда. Большую часть времени герпес никак себя не обнаруживает.

Проявления вируса герпеса могут быть связаны со стрессом, падением иммунитета, аллергическими реакциями и многим другим.

Для лечения герпеса дерматовенеролог Банная Наталья Васильевна советует:

«Герпес развивается на фоне дефицита иммунитета, но, что гораздо важнее, он сам является причиной существенного ухудшения иммунного статуса.

Фактически, герпес относится к возбудителям, вызывающим вторичный иммунодефицит человека, что открывает ворота целому ряду сопутствующих заболеваний.

Поэтому - при любом эпизоде рецидива герпеса необходимо использовать препараты, угнетающие активность этого вируса».

Способы лечения герпеса

Лечение герпеса - противовирусные препараты, аналоги участка ДНК вируса - ацикловир, валацикловир, пенцикловир. Эти вещества нарушают цикл развития герпеса, т.е. мешают ему размножаться.

Наиболее эффективно назначать эту группу препаратов одновременно в виде мази наносимой на высыпания, и внутрь в виде таблеток.

Лечение герпеса - иммуноглобулины против вируса простого герпеса помогают организму справиться с рецидивом герпеса даже при ослабленном иммунитете, т.к. представляют из себя уже готовые антитела к данному возбудителю.

Кроме того, иммуноглобулины можно назначать даже беременным и кормящим, в отличие от противовирусных препаратов.

Лечение герпеса - растительные сборы, маточное молочко, другие стимуляторы иммунной системы также используются в лечении герпетической инфекции.

Ни в коем случае нельзя выдавливать герпетические высыпания - можно занести инфекцию, создать в дальнейшем косметический дефект.

При герпесе стоит избегать стресса. Герпес относиться к вирусам, живущим и распространяющимся в нервной ткани, поэтому избыточные эмоции, стрессы могут стать причиной неудачной борьбы с рецидивом герпеса.

На время лечения герпеса нужно избегать перегрева, переохлаждения.

При генитальной форме герпеса рекомендуется воздержание до полного исчезновения проявлений заболевания.

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