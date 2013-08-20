При лечении герпеса нужно избегать переохлаждений
Герпес - это вирусное заболевание
Герпес - это вирусное заболевание, сопровождающееся пузырьковыми высыпаниями на коже и слизистых поверхностях. Для лечения герпеса нужно знать несколько важных вещей.
Герпес бывает трех видов. Лябиальный (губной) герпес проявляется на губах, генитальный - соответственно на слизистых половых органов, а опоясывающий - по ходу межреберных нервных волокон.
Приятная новость - доминирующая форма герпеса обычно не дает проявляться другим своим «родственникам». Т.е. если у вас губная форма - генитальная вам, скорее всего, не грозит.
Вирус герпеса, попав в организм человека, остается там навсегда. Большую часть времени герпес никак себя не обнаруживает.
Проявления вируса герпеса могут быть связаны со стрессом, падением иммунитета, аллергическими реакциями и многим другим.
Для лечения герпеса дерматовенеролог Банная Наталья Васильевна советует:
«Герпес развивается на фоне дефицита иммунитета, но, что гораздо важнее, он сам является причиной существенного ухудшения иммунного статуса.
Фактически, герпес относится к возбудителям, вызывающим вторичный иммунодефицит человека, что открывает ворота целому ряду сопутствующих заболеваний.
Поэтому - при любом эпизоде рецидива герпеса необходимо использовать препараты, угнетающие активность этого вируса».
Способы лечения герпеса
Лечение герпеса - противовирусные препараты, аналоги участка ДНК вируса - ацикловир, валацикловир, пенцикловир. Эти вещества нарушают цикл развития герпеса, т.е. мешают ему размножаться.
Наиболее эффективно назначать эту группу препаратов одновременно в виде мази наносимой на высыпания, и внутрь в виде таблеток.
Лечение герпеса - иммуноглобулины против вируса простого герпеса помогают организму справиться с рецидивом герпеса даже при ослабленном иммунитете, т.к. представляют из себя уже готовые антитела к данному возбудителю.
Кроме того, иммуноглобулины можно назначать даже беременным и кормящим, в отличие от противовирусных препаратов.
Лечение герпеса - растительные сборы, маточное молочко, другие стимуляторы иммунной системы также используются в лечении герпетической инфекции.
Ни в коем случае нельзя выдавливать герпетические высыпания - можно занести инфекцию, создать в дальнейшем косметический дефект.
При герпесе стоит избегать стресса. Герпес относиться к вирусам, живущим и распространяющимся в нервной ткани, поэтому избыточные эмоции, стрессы могут стать причиной неудачной борьбы с рецидивом герпеса.
На время лечения герпеса нужно избегать перегрева, переохлаждения.
При генитальной форме герпеса рекомендуется воздержание до полного исчезновения проявлений заболевания.