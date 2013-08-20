Бутерброды, которые не вредят фигуре

В сегодняшнем беспокойном мире здоровое питание часто не вписывается в напряженный график. Однако такие закуски, хорошо утоляют голод и не вредны для фигуры, пишут иностранные СМИ.

Ты можешь приготовить их очень быстро и захватить с собой. Все они содержат примерно 200 калорий.

Первый вариант закуски

Тост из цельнозернового хлеба. Сверху один кусочек бекона, нарезанный помидор и один кусочек нежирного сыра. Поставь в микроволновку на 1-2 минуты, пока сыр не расплавится.

Второй вариант закуски

Небольшая печеный картофель с 2 столовыми ложками обезжиренного йогурта или майонеза. Посыпать ароматной приправой.

Третий вариант закуски

Смешай 1/4 стакана холодного цыпленка или кусок курицы с нарезанным виноградом без косточек, 1/2 столовой ложкой семена подсолнечника, 1 столовой ложкой обезжиренного йогурта или обезжиренного майонеза и добавь приправу карри. Заверни в тонкий лаваш.