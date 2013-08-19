В Украине стартует комплекс мероприятий «Дети на дороге!»

С 20 августа в Украине стартует комплекс профилактических мероприятий «Внимание! Дети на дороге!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ежегодный «месячник безопасности» продлится до 20 сентября.

В первые дни сентября инспекторы ГАИ проведут в школах уроки по правилам безопасного поведения на дороге, будут дежурить возле школ с целью контроля безопасного передвижения детей.

Кроме того, для подготовки улично-дорожной сети к новому учебному году, Госавтоинспекция осуществит обследование участков, которые прилегают к территориям детских и учебных заведений и по которым проходят маршруты движения школьных автобусов.

ГАИ Украины обращается к водителям с просьбой не забывать, что поведение ребенка на дороге часто является непредсказуемым, поэтому следует быть особенно внимательными к маленьким участникам дорожного движения.

Также Госавтоинспекция призывает родителей еще раз напомнить детям основные правила безопасного поведения на дороге.