Завтра в Украине +34°

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.Температура ночью 11-16°, на юге 16-21°, в Крыму до 24°; днем 27-32°, в южной части и на Закарпатье до 34°.В Киеве и области во вторник - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.Температура по области ночью 11-16°, днем 27-32°, в Киеве ночью 14-16°, днем 28-30°.Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°; в Днепре возле Киева 23°.