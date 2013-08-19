В США жестоко издевались над усыновленными в Украине детьми

Министерство иностранных дел Украины на данный момент проверяет информацию относительно жестокого обращения с усыновленными из Украины детьми в США.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнос в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что в американском штате Джорджия взяты под стражу 37-летний Лев Дзюба и его сестры - 21-летняя Алина Дзюба и 26-летняя Наталья Меллон по обвинению в жестоком обращении с тремя усыновленными из Украины детьми - восьмилетней девочкой и мальчиками 10 и 15 лет.

Как пишет «Комсомольская правда в Украине» (№182 от 19 августа), украинец по происхождению, Дзюба приехал в Америку 12 лет назад вместе с женой Ларисой.

В городе Коньерс супруги основали фирму по установке кондиционеров и отопительных систем, воспитывали общего сына. Три года назад они приняли решение взять в семью еще и трех детей-сирот.

В августе прошлого года Лариса Дзюба скончалась от рака и ее супруг не смог управиться с бизнесом и большой семьей, поэтому пригласил к себе сестер, чтобы ухаживали за детьми.

После этого соседи стали замечать, что дети не выходят во двор и не выглядывают из окон. Когда прошло больше двух месяцев, соседи позвонили в местное управление по делам семьи и детей.

Когда сотрудники управления пришли в дом, Алина Дзюба не пустила никого внутрь. Вечером чиновники вернулись с полицией. «Я не хотел бы вдаваться в детали того, что мы обнаружили в доме. Могу только сказать, что помещение было оборудовано так, как будто хозяева чересчур заботятся о безопасности», - сказал шериф округа Рокдейл Эрик Леветт.

В свою очередь, американские СМИ пишут, что окна в спальнях детей были заколочены, двери крепко заперты. Из комнаты отец и тетки разрешали им выходить только в ванную. Сестры и братья ни с кем не общались, даже друг с другом. А 15-летний подросток якобы даже был привязан к кровати кабелем.

Сейчас дети переданы в орган опеки и попечительства, а их «тюремщиков» будут судить за жестокое обращение с детьми и насильственное удержание их в неволе, пишет издание.

В то же время, по словам женщины, которая утверждает, что знает эту семью, дети были очень проблемными в поведении, из-за чего не могли посещать школу и находились на домашнем обучении.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2013 года стало известно, что в 2011 году в США усыновитель застрелил 13-летнего мальчика из Украины.

По данным пресс-службы Президента, в прошлом году граждане США усыновили 480 украинских детей, каждый четвертый ребенок особые потребности, то есть является ребенком-инвалидом. В возрасте до пяти лет американскими семьями усыновлено 96 детей, из которых 18 принадлежат к семейным группам (имеют старших братьев или сестер), а 78 являются детьми-инвалидами.