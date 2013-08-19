О чем предупреждает лицевой тик

Семейный врач высшей категории "Медицинского центра на Леонтьевском" Валентин Федосов рассказывает, как справиться с неврологическими проблемами на подобии лицевого тика.

"Лицевой тик (эссенциальный блефароспазм) относится к неврологическим заболеваниям, хотя истинное происхождение его неизвестно. При этом заболевании развивается быстрое двустороннее мигание глаз, поэтому считается, что, скорее всего, поражается центральный нерв, а не периферический. Причинами могут являться поражения лицевого нерва, а также ствола мозга, подкорковых узлов, коры больших полушарий. Кроме того, лицевой тик возникает и из-за возрастных изменений в нервно-мышечном аппарате век.

Тик обычно начинается с легких подергиваний, постепенно переходящих в контрактуры и спазмы мышц верхней части лица. Провоцируют эссенциальный блефароспазм стрессы, яркий свет, зрительная нагрузка. В особо тяжелых случаях заболевший может практически ослепнуть.

Встречается спазм одной половины лица, для которого характерны сильные гротескные сокращения мимических мышц. Лицевая миокимия - червеобразное движение среднелицевых мышц - чаще всего связана с рассеянным склерозом или злокачественным новообразованием ствола головного мозга.

Едва заметное подергивание одной или двух лицевых мышц называется сегментарной фасцикуляцией. Все начинается с легкого дрожания кожи щеки или вокруг глаз, потом область поражения увеличивается вплоть до наступления паралича. В данном случае единственно возможный метод лечения - хирургическое вмешательство.

Вообще же для избавления от лицевого тика применяются средства, воздействующие на основное заболевание, электролечение, инъекции модифицированного ботулинического токсина в круговую мышцу рта, резекцию нервных ответвлений и/или круговой мышцы глаза. Достаточно эффективно иглоукалывание".