Сколько продлится лето в Украине

По прогнозам синоптиков, до середины осени – тепло и солнечно, а потом похолодает до +10

На этой неделе, по прогнозам Укргидрометцентра, будет еще жарко (днем до +32 в центре, на востоке и юге, и до +28—29 на севере и западе). Но уже к выходным станет прохладнее, пишет Сегодня . Днем обещают +19—24 везде, кроме севера и юга (там будет +22—27). Ночью — +14—19. В центре, на юге и на востоке последние дни месяца выдадутся дождливыми, а на западе грозы и ливни обещают на всю последнюю неделю лета. В сентябре погода будет теплой и солнечной (днем — +19—23, ночью +13—16). На севере вторая неделя сентября по прогнозам будет дождливой (днем похолодает до +13—16).

Как рассказал «Сегодня» народный синоптик Валерий Некрасов, осень начнется в середине октября: «Это последние дни жары: африканское пекло закончится уже через несколько дней. Но лето затянется аж до половины октября. Сентябрь будет отличнейший — +23—24, солнечный, бархатный, почти без дождей, будут только кратковременные. Идеально, чтобы ехать отдыхать на море. В первой половине октября — тоже еще будет тепло, но уже, конечно, прохладнее, +20—22. А с середины месяца резко похолодает, сразу до +10, и пойдут холодные дожди. В середине ноября будут заморозки, ноябрь будет также очень холодным и дождливым. Зима начнется четко по расписанию: 1—2 декабря. Уже 4-го декабря пойдет мокрый снег и будет обледенение».