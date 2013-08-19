Фонд Ахметова выступил социальным партнером «Детской Новой волны»

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выступил социальным партнером международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая волна 2013», который проходит с 18 по 20 августа в Международном детском центре «Артек».

Как сообщили УНИАН в фонде Ахметова, партнерство проходит с 2011 года в рамках программы «Сиротству нет!». Таким образом, подчеркнули в фонде, конкурс приобрел социальную составляющую - ведущие, звезды, конкурсанты и медиа-партнеры выступили в поддержку семейных ценностей.

В конкурсе «Детская Новая волна 2013» принимают участие 16 человек из 11 стран.

В составе жюри в финале - председатель жюри, народный артист России и Украины Игорь Крутой, а также Константин Меладзе, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Вера Брежнева, Юлия Савичева, Джамала и Алессандро Сафина.

В фонде Ахметова отметили, что 2013 год был объявлен в Украине Годом детского творчества. Задача организаторов и партнеров конкурса «Детская Новая волна» - содействовать творческому росту юных дарований, помогать в развитии творческой индивидуальности, привлекать внимание государственных, общественных и коммерческих организаций разных стран к талантливым детям и подросткам.

В фонде «Развитие Украины» также подчеркнули, что «Детская Новая волна» проходит при поддержке Президента Украины Виктора Януковича.