Все регионы Украины полностью обеспечены вакцинами для детей

На сегодняшний день во всех регионах Украины есть основные вакцины для плановых прививок детям, которые проводятся согласно действующему Национальному календарю прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, поставки вакцин осуществляются в соответствии с утвержденными графиками в течение года, а в течение июля-августа активизировались.

«В течение двух последних месяцев области получили 326 603 вакцины от коклюша, дифтерии, гемофильной инфекции и полиомиелита. Также регионы обеспечены вакциной БЦЖ, вакциной для профилактики туберкулеза с уменьшенным содержанием антигена БЦЖ-м. Обеспечение вакцинами проходит в рамках определенной бюджетной квоты каждого региона. К сожалению, финансирование не может обеспечить 100-процентную потребность в вакцинах. Поэтому обеспечение регионов достигается благодаря экономии бюджетных средств или за счет дополнительного финансирования. В частности, за два года удалось на закупках вакцин сэкономить 44 млн. грн. Это позволяет нам осуществлять дополнительную закупку вакцин», - отметил Толстанов.

Он также сообщил, что на этот год предусмотренный объем финансирования закупки иммунологических препаратов составляет свыше 301 млн грн, в то же время для покрытия 100-процентной потребности в вакцинах необходимо 465,9 млн. грн.

«Недофинансирование закупки иммунологических препаратов за прошлые годы создало прослойку неиммунизированных детей. Сформировалась «накопленная потребность», которую пока не удается наверстать», - сообщил Толстанов.

Он в очередной раз подчеркнул, что «все вакцины, которые закупает Минздрав, зарегистрированы и проходят лабораторный контроль качества. Подавляющее количество этих вакцин используется в других странах мира».

В случае отсутствия вакцин в больницах заместитель министра призвал обращаться на горячую телефонную линию Минздрава по телефону 0-800-801-333.