У России нет претензий к качеству продуктов из Украины

У России нет претензий к качеству украинских продуктов питания, в частности, кондитерских изделий украинских фабрик корпорации Roshen, поставляемых на рынок этой страны, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова главы ведомства Николая Присяжнюка.

«Замечаний со стороны России, касающихся безопасности продуктов питания, на сегодня нет. Я уверен, что в ближайшее время будет принято решение непосредственно по кондитерской продукции», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

По словам министра, на сегодняшней встрече с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко стороны договорились о создании российско-украинской комиссии, которая будет работать над гармонизацией стандартов относительно маркировки продукции.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.