Погода в Укриане на выходные

В субботу, 17 августа, в Украине потеплеет – температура днем ожидается от 24° к 33° в разных регионах.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и в Приазовье местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 24-29°; в южной и восточной частях ночью 16-21°, на побережье морей - до 25°, днем - 28-33°.

По Киевской области небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 24-29°.

В Киеве небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 26-28°.

16 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях - 23-27°; в Днепре возле Киева - 23°.