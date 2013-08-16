РФ и Украина будут гармонизировать стандарты качества продукции

Украина рассчитывает, что решение по возобновлению поставок кондитерской продукции Roshen будет принято в ближайшее время, стороны договорились создать комиссию по гармонизации стандартов качества продукции.

Об этом заявил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк после переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко в Москве, передает РИА «Новости».

"Сегодня мы провели переговоры и подписали протокол, который предусматривает создание российско-украинской комиссии, рабочей группы, которая будет системно два раза в год - один раз в Российской Федерации, второй раз в Украине - будет проводить заседание. И сама рабочая группа будет в течение года работать, чтобы как-то гармонизировать стандарты, требования по качеству", - сказал Присяжнюк.

"В целом мы переговорами довольны. Было найдено понимание, и я убежден в том, что в ближайшее время все те действия, которые мы наметили, будут осуществлены и будет принято решение по кондитерской продукции", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).