В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

16-20 августа в Украине сохранится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, речь идет о Крыме, южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях, о большинстве районов Полтавской области, местами севера (кроме Киевской области) и Черкасской области, а также об отдельных районах Закарпатья и Прикарпатья.