В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность
12:01, 16 августа 2013Страна
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Прогноз на 16-20 августа
16-20 августа в Украине сохранится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, речь идет о Крыме, южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях, о большинстве районов Полтавской области, местами севера (кроме Киевской области) и Черкасской области, а также об отдельных районах Закарпатья и Прикарпатья.
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