Чем полезен яблочный сок

Яблочный сок является уникальным тем, что он максимально полезен и не дорого обходится в условиях Украины, где яблони растут везде. -Этот сок быстро отрезвляет утром, это полезнее, чем пить кофе. Также хорошо освежает после вчерашних гуляний. Насколько сильно положительное действие этого сока на организм, доказал научный эксперимент. Людям с болезнью Альцгеймера в течение месяца ежедневно давали по два стакана сока. У пациентов значительно улучшилось состояние: их поведение стало более адекватным, снизилась тревожность, а также проявление слабоумия.

Регулярное употребление 300 мл яблочного сока в день способствует очищению крови от холестерина, это делает сосуды более гибкими, эластичными. Им лечат каменную болезнь. Сок хорошо восстанавливает после операций. Полезен кормящим грудью для улучшения выработки молока. Но чтобы избежать аллергии у малыша, матери пьют сок из зеленых сортов яблок. При гастритах, повышенной кислотности, или чувствительных зубах, сок нужно пить разбавленным водой.

Хранить напиток нужно в темном прохладном месте до 2-х лет. Для сока годятся любые сорта яблок, даже с дичек.

gazeta.ua